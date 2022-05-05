5 Mayıs 2011'de kaybettiğimiz devrimci hukukçu Halit Çelenk adına verilen 'Halit Çelenk Hukuk Ödülleri' bu yılki sahiplerini buldu. Seçici kurul ödül sahiplerini açıkladı.
Açıklamanın tamamı şu şekilde,
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu
Halit Çelenk Hukuk Ödülleri 2022 sonuçları açıklandı.
Haber Merkezi
5 Mayıs 2011'de kaybettiğimiz devrimci hukukçu Halit Çelenk adına verilen 'Halit Çelenk Hukuk Ödülleri' bu yılki sahiplerini buldu. Seçici kurul ödül sahiplerini açıkladı.
Açıklamanın tamamı şu şekilde,