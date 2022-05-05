Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri 2022 sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi

5 Mayıs 2011'de kaybettiğimiz devrimci hukukçu Halit Çelenk adına verilen 'Halit Çelenk Hukuk Ödülleri' bu yılki sahiplerini buldu. Seçici kurul ödül sahiplerini açıkladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde,

Basına ve Kamuoyuna!

HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Değerlendirme sürecini tamamlayan Ödül Seçici Kurulu, 

2022 YILI HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜNÜ yazarı Zafer Aydın olan "İşçilerin Haziranı: 15-16 Haziran 1970" isimli kitaba vermiştir. 

Kurul,

Seçici Kurul Özel Ödülünü işlediği konu itibari ile yazarı Berivan Tapan olan "Savcı Doğan Öz'ü Vurdular: Bir Kontrgerilla Cinayeti" isimli kitaba vermiştir.

Akademik Destek Ödülü bu yıl üç eser arasında paylaştırılmıştır. Söz konusu eserler; 

Berivan Sevna Yılmaz’a ait "İlkel Birikim ve Arazi Toplulaştırma Uygulaması" konulu yüksek lisans tezi,

Gözde Türkeli’ne ait ' Toplanma Hakkı Bağlamında Kanuna aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçu' konulu yüksek lisans tezidir. 

Mehmet Can Ekzen’e ait Seküler Eleştiri Ve Laik Hukuk Bağlamında Cumhuriyet Dönemi İlk Romanlarına Bakış Konulu yüksek lisans tezidir.

Çelenk ailesi ve Seçici Kurul üyeleri olarak yakın zamanda aramızdan ayrılan Seçici Kurul üyemiz Av. Erşen Sansal’ın kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içindedir. Kendisi gerek sosyalist mücadele tarihi içinde gerekse hukuk mücadelesinde yeri doldurulamaz ender kişiliklerden birisidir. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. 

Ödül töreni bu sene içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle Ankara’da yalnızca ödül sahiplerinin katılacağı bir buluşma ile gerçekleştirilecektir. 

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu  

Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Av. Dr. Başar Yaltı, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay