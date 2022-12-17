Halit Çelenk Hukuk Ödülleri için başvurular başladı

Yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmek amacıyla verilen "Halit Çelenk Hukuk Ödülleri"ne başvurular başladı.

1 Ocak 2020 ile 31 Ocak 2023 arasında basılmış veya henüz basılmamış yukarıda belirtilen amaç ve konulu yayın, tez veya her türlü diğer eserle Hukuk Ödülleri'ne başvuru yapılabilecekken, son başvuru tarihi 28 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Duyuruda ayrıca "Seçici ve Düzenleyici Kurul üyelerimizden Prof. Dr. Rona Aybay ile Av. Erşen Şansal’ı kaybettik. Acımız sonsuzdur. Yerleri doldurulamayacak bu iki büyük değerimizin katkıları gelecek yıllarda da

yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" denildi.

Eserin kendisi, eserin sahibi hakkında tanıtım yazısı ve eser hakkında özet yazısı 28 Şubat 2023 tarihine kadar, kargo yoluyla “HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜ Göreme Sokak No:8/4 Cinnah Caddesi Kavaklıdere Ankara” adresine iletilecek.

Ödül töreniyse 5 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'nin Seçici ve Düzenleyici Kurulu şöyle:

Prof. Dr. Korkut Boratav

Av. Gürkan Altun

Dr. Öğr. Üyesi İlker Kılıç

Av. Barış Aybay

Serpil Çelenk Güvenç

Ali Rıza Aydın

Av. Özlem Şen Abay