Halit Çelenk Hukuk Ödülleri 12. yılında sahiplerini buldu: 'Hukuk bir mücadele alanıdır'

Türkiye’de devrimci hukuk geleneğinin önemli temsilcilerinden Halit Çelenk adına verilen Hukuk Ödülleri, 12. yılında da düzenin hukukunu değil, halkın adalet arayışını önceleyen çalışmaları görünür kılmayı sürdürdü. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının savunmasını üstlenerek tarihsel bir sorumluluk alab Çelenk’in bıraktığı mücadele hattı, ödüller aracılığıyla yeni kuşak hukukçulara taşınıyor.

2026 yılı ödüllerinin sahipleri seçici kurul tarafından belirlendi. Kurulda Korkut Boratav, Ercan Demir, Serpil Çelenk Güvenç, İlker Kılıç, Ali Rıza Aydın, Barış Aybay, Özlem Şen ve Ümit Altaş yer aldı.

Ödüller bugün, Türkiye Barolar Birliği Litai Otel Av. Özdemir Özok Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ana ödül, ceza hukukunun ideolojik ve yapısal boyutlarını sorgulayan iki çalışma arasında paylaştırıldı. Arzu Balan, Ceza Hukuku teorisine eleştirel bir müdahale niteliği taşıyan çalışmasıyla, Ceren Tuğlu Olpak ise Ceza Hukuku'nun toplumsal düzenin kurulmasındaki rolünü irdeleyen eseriyle ödüle değer görüldü.

Seçici Kurul Özel Ödülü, kamusal alanı sınıf ilişkileri bağlamında ele alan çalışmasıyla Hamdi Gökçe Zabunoğlu’na verildi. Akademik Destek Ödülü’nü, devlet yapıları ile hegemonya ilişkisini tartışan teziyle Akasya Kansu Karadağ aldı. Akademik Teşvik Ödülü ise iki ayrı çalışmaya bölüştürüldü. Emeğin hukuk alanındaki konumunu inceleyen eseriyle Gamze Yentür ve Marksist perspektiften hukuk ile yabancılaşma ilişkisini ele alan çalışmasıyla Kaan Doğan ödüllendirildi.

Türkiye Barolar Birliği katkılarıyla sürdürülen ödül töreninde, hukukun mevcut iktidar ilişkilerinden bağımsız düşünülemeyeceği bir kez daha vurgulandı. Ayrıca, avukat Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay’ın tutukluluğuna dikkat çekilerek, yargının siyasal baskı aygıtına dönüşmesine karşı dayanışma çağrısı yapıldı.

Ceren Tuğlu Olpak

Ceren Tuğlu Olpak: 'Hukuk toplumsal ilişkilerden bağımsız bir alan değildir'

Törende konuşma yapan ve ödül alan Ceren Tuğlu Olpak, hukukun toplumsal mücadeledeki yerine değinerek şu ifadelere yer verdi:

Hukuk içinde bulunduğu toplumsal ilişkilerin niteliğinden bağımsız dolayısıyla tamamen tarafsız ve eşit koşullar içinde devinen bir alan değildir. Hukuk ideolojisinin, liberal hukukun üstünlüğü söyleminin bize empoze ettiğinin aksine hukuk kendi düzenlediği ilişkiler tarafından, onların niteliği tarafından belirlenir. Halit Çelenk gibi hukukçular bize açıkça göstermiştir ki hukuk aynı zamanda toplumsal mücadelenin doğal ve etkili bir alanıdır. Hukuk tarihsel, siyasal ve etik bir mücadele alanıdır. Bize düşen önce alanımızı doğru tarif etmek sonra da bizden öncekilerin hukuk alanına dair bıraktığı mirası daha ileriye taşıyabilmektir.

Serpil Çelenk Güvenç

Serpil Çelenk Güvenç: 'İnsanlık hakça bir toplumsal düzene ancak sosyalizmle ulaşabilir'

Kapanış konuşmasını yapan Serpil Çelenk Güvenç ise Halit Çelenk'in emperyalizm ve gericilik tahlilleri üzerinden günümüz sorunlarına işaret ederek şunları söyledi:

Türkiye'de de siyasal iktidarın ortadan kaldırma, şeriat devleti kurma çabalarının temelinde sermaye sınıfının ihtiyacına denk düşen politikaların olduğunu biliyoruz. Halit Çelenk'e göre amaç Cumhuriyet devlet şeklinin temeli olan laiklik ilkesini ortadan kaldırmak, dini ve din duygularına politikaya alet ederek iktidarlarını sürdürmek veya iktidara gelmek, adil nizam iddialarına karşın işçi ve emekçi yığınlarını ezen bir düzene ayakta tutmaktır. Ülkemiz bugün şeriat devletini gerçekleştirme çalışmalarının ciddi tehdidi altındadır. Başta savaş olmak üzere, yoksulluk olmak üzere hepsinin temelinde tüm kötülüklerin evvelinde kapitalizm, kapitalist emperyalizm vardır. Bu bilimsel sosyalizmin saptadığı kesin bir doğrudur. Amerika'nın ve emperyalizmin ortaklarının ve yerli yandaşlarının hep söyledikleri şu oldu, savaş, ölüm ve sefalet dediler. Buna karşılık emekçiler ve tüm dünya halkları da barış diyorlar, insanlık için mutluluk diyorlar, çocuklar da şeker yiyebilsin diyorlar. Unutmamak gerekir ki insanlık hakça bir toplumsal düzene ancak sosyalizmle ulaşabilir. Türkiye emperyalizm ve onun yandaşı siyasal iktidara teslim olmuyor, ülkenin birçok yanında laiklik ve bağımsızlık savunulmakta, direnilmekte.

Adalet ve eşitlik mücadelesine omuz veren hukukçuları ve akademisyenleri bir araya getiren 12. Halit Çelenk Hukuk Ödülleri töreni, yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen müzik dinletisiyle sona erdi. Etkinlik, dayanışmayı ve umudu büyüten ezgiler eşliğinde tamamlandı.