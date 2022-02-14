Halil Falyalı'ya son tetiği 'Söylemez Kardeşler' lideri çekti iddiası

Halil Falyalı suikastı ile ilgili İstanbul’da gözaltı sayısı 6’ya, Kıbrıs’ın kuzeyinde 4’e yükseldi. Elde ettiği tüm bulguları paylaşan emniyet güçlerinden edinilen bilgiye göre Falyalı’ya son tetiği Mustafa Söylemez çekti.

Bugün Kıbrıs'ın aktardığına göre; cinayetten önce Falyalı ile telefonda konuştukları tespit edilen Söylemez Kardeşler çetesinin lideri Mustafa Söylemez’in dakikalarca kalaşnikofla taranan Halil Falyalı’nın yanına giderek kafasına ateş eden kişi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili kardeş Faysal Söylemez de gözaltına alındı.

Evi Mustafa Söylemez kiraladı

Söylemez Kardeşler çetesinin lideri Mustafa Söylemez’in cinayeti birlikte işlediği düşünülen ve adaya yasa dışı yollarla tekne ile girdikleri tespit edilen gözaltındaki Veysel Sarı ve Musa Çiçek yakalandıkları Alsancak’taki evi Mustafa Söylemez’in kiraladığını belirtti. Zanlıların evinde 1 adet uzun namlulu silah ile 15 adet canlı mermi bulundu.