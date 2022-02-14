Falyalı’nın korumalarının suikastçılara bilgi verdiği öne sürüldü

Kıbrıs’ın sanal bahis ve kumarhane sektörünün en büyük patronu Halil Falyalı cinayetinde karanlık noktalar yavaş yavaş aydınlanıyor. Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre Cinayetten hemen sonra Mustafa Söylemez ile onunla otelde görüntüleri ortaya çıkan Ö.T. ve Y.G’nin ardından önceki gün Falyalı’nın korumalarına operasyon yapıldı. Saklandıkları evde yakalanan Falyalı’nın yakın iki koruması T.G. ve H.İ’nin Söylemez’e içeriden bilgi aktarmasından şüpheleniliyor. Saklanan korumaların Falyalı’nın hangi güzergâhları kullandığı, hangi sokaklarda mobese olmadığı ve olay günü hangi araca bindiğini cinayet şebekesine bildirdiği üzerinde duruluyor.

Öte yandan cinayet öncesi Mustafa Söylemez’le otelde birlikte olduğu görüntülerle belgelenen ve polis ifadesinde Ö.T’nin “Söylemez’le tanışıyoruz ama cinayetle ilgim yok” diyen Ö.T’nin Söylemez’le tanışıklığının ötesinde ilişkisi olduğu da belirlendi. Ö.T’nin Söylemez’in ofisinde çay servisi ve getir götür işlerine baktığı söyleniyor.

Cinayetten bir gün sonra gözaltına alınan Söylemez’in avukatı Fırat Söylemez, “Söylemez ailesinin bu kişiyle uzaktan yakından hiçbir şekilde bağlantısı yok ve olamaz” sözleri Falyalı ile Söylemez arasındaki telefon trafiği ile yalanlanmıştı. Mustafa Söylemez’in Halil Falyalı ile ilişkisinin epey eski olduğu ve Vanlı bir avukat aracılığıyla tanıştıkları belirtiliyor. Bu tanıştırmanın ardından ikili arasında ilişkinin ilerlediği söyleniyor. Ancak Söylemez’in Falyalı’yı neden ve kim adına öldürdüğü hakkında henüz bir bilgiye ulaşılmış değil. Onun tahtına konmak için Söylemez’in tek başına yetersiz kalacağı dillendiriliyor.