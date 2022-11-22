Halil Falyalı'nın eşi ilk kez konuştu

Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelen ve 8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ölen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın katil zanlılarının yargılandığı dava İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Mahkemenin 6 Ekim 2022 tarihli ilk duruşmada verdiği ara karar gereğince, müştekiler Özge Taşker Falyalı, Svetlana Gulua'nın tanık beyanları Girne Kaza Mahkemesi'nde alındı.

Gündem Kıbrıs'ın haberine göre Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı, mahkeme çıkışında "“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul’da eşime düzenlenen suikastın davaları görülmektedir. Bugün İstanbul’da sürmekte olan davamız için ek ifadede bulundum. Davamızın peşindeyiz. Yargıya olan güvenim sonsuzdur. Tüm polislerimize savcılarımıza avukatlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Eşim için çocuklarımın geleceği için yargıya güveniyorum” dedi.