Halil Falyalı öldü ama bahis kazancı sürdü: İşte eşinin cüzdanından çıkan para

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) yasadışı bahis suçu gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı. 25 Nisan 2022 tarihinde bu rapor gereğinin yapılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, çalışmalar sonunda yasadışı bahis ile ilişkili 128 bin 516 farklı gerçek kişiye ulaşıldı. Bu kişilerin özellikle ödeme kuruluşlarında gerçekleştirdikleri işlemler analiz edildi.

23 Ocak 2021 ve 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ise 9 bin 913 farklı kişi tarafından 10 bin 105 transfer işleminin gerçekleştiğinin tespit edildiğini raporlarında aktaran MASAK söz konusu transferlerin ise bin 535 banka hesabına aktarıldığı belirtti.

Yasadışı bahis piyasasındaki transferlerin gönderiminin yüzde 66’sı Bitcoin, yüzde 30’u ise USD Tether (ABD dolarının sanal versiyonu stabil coin) olarak yapıldı.

Hesap incelmesi yapılan 218 kişi yasal olarak faaliyet gösteren Paribu, Binance Tr ve BTCTÜRK isimli kripto borsalarında büyük çoğunluğu 2021 olmak üzere 2019-2022 yılları arasında 118 bin 147 işlem yaptı. 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 TL yatırdı.

4 bin 462 işlem yapan yasadışı bahis faillerinin 90 milyon 813 bin 344 TL çektikleri 36 bin 909 kripto varlık transferi gerçekleştirdikleri bu kapsamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 TL yatırdıkları kaydedildi.

Raporda kripto varlıkların gönderildiği cüzdan adreslere de dikkat çekildi. Malta merkezli Binance Global isimli varlık borsasından temin edilen bilgi ve belgelerde, xxxxxx kripto cüzdan hesabının Halil Cahit isimli bir şahsa ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Halil Cahit’in ise şubat ayında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalıolduğu öğrenildi. Yapılan incelemede Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker ile kendisine ait otelin koruma müdürü Hakan Atıcı ve çok önemli bir soruşturmanın şüphelisi Aykut Aydoğan ile transfer ilişkilerinin bulunduğu belirlendi. İncelemede hesapları incelenen 218 kişinin Halil Falyalı ile ilişkili cüzdanlara milyonlarca dolar aktardıkları belirlendi. Falyalı ile ilişkili kişilerin cüzdanlarına ise 666,4349248 BTC ve 14.500.968,32 USD Tether varlık transferi yapıldığı tespit edildi.

Raporda Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından da yasadışı bahisteki rolünü eşi Özge Taşker’in devam ettirdiği tespit edildi. Falyalı’nın ölümünün ardından eşi Özge Taşker’in cüzdanına yüklü miktarda para transferinin devam ettiğinin aktarıldığı raporda 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Taşker’in hesabında 642 BTC olduğu belirlendi. 15 Nisan’da 1 BTC’nin 40 bin dolar olduğu düşünülürse Taşker’in hesabındaki para yaklaşık 18,5 milyon dolar.