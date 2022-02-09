Halil Falyalı suikastında yeni gelişme

Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın bulunduğu araca evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından Halil Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs polisi tarafından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığı bildirildi.

Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor. 

Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.  (İHA)

Haber

Peker videosu, tutuklanma, kaset şantajı ve ölüm: Kimdir bu Halil Falyalı?