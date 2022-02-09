Halil Falyalı suikastı sonrası ortaya çıkan MOBESE görüntüsüne ilişkin açıklama geldi

Kuzey Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'ya ilişkin Polis Basın Subaylığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan bir araç içerisindeki iki erkek şahsa ait görüntülerin Falyalı ile şoförünün öldürülmesi olayının failleri olduğu ve polis tarafından arandıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şahısların olayla bir bağlantısının olmadığını ifade edilerek, meselenin polis tarafından çok yönlü olarak soruşturulduğu kaydedildi.

Öte yandan Ercan Havaalanı'na giden yolda polis sıkı kontrol gerçekleştiriyor.

Habere göre, saldırının gerçekleştirildiği düşünülen gri renk kiralık araç ile beyaz Nissan Note marka aracın tespit edilmesi için yoğun çalışma başlatıldı.