Halil Falyalı cinayetinin arkasındaki isim denilmişti: İlk açıklama geldi, başka ismi işaret etti

Halil Falyalı cinayeti kapsamında gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatı Atalay Türkel'den açıklama geldi.

Halktv'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Türkel, müvekkilinin eski eşinin evine giderken gözaltına alındığını, cinayetle hiçbir ilgisinin olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Neyle suçlandığını bilmiyoruz. İddiaya göre Kıbrıs'ta biri ifade vermiş. Kim olduğu belirtilmiyor. Gözaltına alınan diğer iki kişiyi tanımıyoruz. Mustafa Söylemez de tanımıyor. İsimlerini bile bilmiyoruz."

Söylemez'in Falyalı'yı tanımadığını kaydeden Türkel, şöyle devam etti:

"Söylemez eski komiserdir. Gayrımenkul işleri yapar. Falyalı'yı tanımaz. Söylemezler yasadışı bahsis yapmamış ve kumar oynatmamıştır. Kıbrıs'ta bir yatırımları yok. Yalnızca Mustafa Söylemez, Kıbrıs'ta hukuk okuyor. Söylemez'in Falyalı'yı öldürmesi için neden yok. Falyalı öldürülüyorsa menfaat olması, birilerinin ölmesini istemesi lazım. Falyalı'nın kimle husumet içerisinde olduğunu biliniyor. Bu kişi bahisçi Yaşam Ayaefe."

Öte yandan Türkel yazılı bir açıklama da yaptı.

Açıklamada şöyle dedi:

"Olayın bütün yönlerinin ortaya çıkmasının engellenmesi, doğruların tartışılmasının önüne geçilmesi için Söylemez’in adı olayla ilgili gibi gösteriliyor.

Falyalı’nın en önemli rakibi durumundaki Yaşam Ayaefe ve irtibatlarının, son dönemdeki görüşme trafiğinin incelenmesi cinayetin aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Yasadışı bahis sektörüne ilişkin kirli servet paylaşımının sebep olduğu anlaşılan eylemin failleri ortada iken farklı isimlerin göz altına alınması hukuka ve kamu vicdanına büyük bir zarar veriyor. Mustafa Söylemez’in Kıbrıs’ta üniversite okuyor olması fırsat bilinerek, cinayetle irtibatlı olduğu izlenimi verilmeye çalışılması gerçek faillerin ortadan kaybolmasına ve kaçmalarına sebep olmaktadır."