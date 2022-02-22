Halil Falyalı cinayetine ilişkin dikkat çeken Sedat Peker iddiası

Kumarhane patronu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.

DHA'nın emniyet kaynaklarından edindiğini aktardığı iddiaya göre, Mustafa Söylemez olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indi ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştü.

Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.