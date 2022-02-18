Halil Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8’e yükseldi

Kuzey Kıbrıs'ın Girne kentinde 8 Şubat gecesi evine giderken düzenlenen suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adı uyuşturucu ticaretiyle anılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 gün içerisinde düzenlenen iki operasyonda yakalanan Celal B. ve Metin S.'nin ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildiği belirtildi.

Metin S. ve Celal B.’nin de yakalanmasıyla birlikte İstanbul’da gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

'Söylemez Kardeşler' olarak anılan çetenin üst düzey üyeleri olduğu belirtilen Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında olduğu toplam 8 şüphelinin önümüzdeki günlerde savcılığa çıkarılmaları bekleniyor.