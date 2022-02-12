Halil Falyalı cinayetinde dikkat çeken gelişme: Görüntüleri ortaya çıktı

Halil Falyalı cinayetine ilişkin Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınan Ömer Tunç ile İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in cinayetten önce otelde birlikte giriş-çıkış yaptıklarına ilişkin kamera kayıtları bulundu.

İki şüpheli ifadelerinde, “Birbirimizi tanıyoruz. Ancak cinayetle ilgimiz yok” dediler. Mustafa Söylemez'in, Faryalı'nın öldürüldüğü günün saat 04.00 uçağıyla İstanbul'a geldiği belirlendi. Bu durum dikkat çekti. Tunç, cinayet gecesinin sabahına karşı bir otelin kumarhanesinde yakalandı. Kumarhanede polis olduğunu tahmin ettiği kişilerin yanına yaklaşmaya başlamasından şüphelenen Tunç kaçmak istedi. Ancak, sivil görevliler tarafından yakalandı.

İfadelerinde birbirlerini tanıdıklarını, Kuzey Kıbrıs'ta birlikte olduklarını, telefon konuşmaları yaptıklarını kabul eden Tunç ve Söylemez, kesinlikle Falyalı cinayetiyle bir ilgilerinin olmadığını, kendilerinin de sosyal medyadan bu cinayeti öğrendiklerini öne sürdü. Geçmişte kardeşleriyle birlikte ‘Söylemezler Çetesi' olarak anılan Mustafa Söylemez, ifadesinde bahis işleriyle ilgili olarak Kuzey Kıbrıs'a gittiğini söyledi.