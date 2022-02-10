Halil Falyalı cinayeti nasıl işlendi? Vücudundan 16 mermi çıkartıldı

Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı (53) cinayetinde detaylar ortaya çıkıyor. Buna göre, Kuzey Kıbrıs dışında da otel, casino, sanal bahis işletmeleri bulunduğu belirtilen Falyalı, bir süredir koruma sayısını artırmış ve zırhlı araçla seyahat ediyordu.

Kıbrıs basınındaki haberlere göre Girne’deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla evine doğru yola çıktı.

Zırhlı araca ailesini bindirdi ve kendi uzun süredir ilk kez başka bir araçla seyahat etti.

Biri korumalarına ait üç araçlık konvoy Çatalköy’deki villaya yaklaştığı sırada, dar ve karanlık yolda dörtlülerini yakmış bir araç nedeniyle yavaşladı.

Önce şoförü vurdular

Yolu kesen araçtan çıkan birinci saldırgan önce şoför Murat Demirtaş’a ateş açtı, ardından aracın ön koltuğunda oturan Falyalı, yakın mesafeden Kalaşnikof marka silahla yaylım ateşine tutuldu.

Geriden gelen ailesinin içinde olduğu zırhlı araç ve korumalarının olduğu üçüncü araca ateş açılmadı. Saldırganlar, biri kiralık iki araçla olay yerinden hızla kaçarken, korumalar ailenin güvenliğini sağlamaya çalıştı.

31’den fazla mermi kovanı bulundu

Şoför Murat Demirtaş saldırı anında hayatını kaybederken, kanlar içinde kalan Halil Falyalı ambulansla Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine götürüldü.

Yolda duran kalbine sürekli masaj ve suni solunum yapıldı. Falyalı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, başından ayağına varıncaya kadar çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı’nın kurtarılamadığını açıkladı. Hastanede dün yapılan otopside Falyalı’nın bedeninden 16 mermi çıkartıldı.

Olay yerine hızla gelen polis, çevrede 31’den fazla mermi kovanı buldu. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı (PM 649 plakalı Nissan marka) aracın sahte plaka olduğu belirlendi.

İstanbul'da 3 gözaltı

Halil Falyalı ve şoförünün silahlı saldırıda öldürülmeleri ile ilgili soruşturmada İstanbul’da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, yapılacak işlemlerin ardından Kuzey Kıbrıs'a götürülecek.