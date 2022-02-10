Falyalı ve Mahmutyazıcıoğlu cinayetleri arasında bağlantı var mı? 'Asıl ortağı Falyalı'ydı'

Halil Falyalı cinayetinin ardından ortaya çeşitli iddialar atılırken, bu iddialardan biri de cinayetin nedeninin 'yasadışı bahis' olduğu şeklinde.

İddiayı gündeme getiren TİP milletvekili Ahmet Şık, "Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kısa süre önce öldürülmesinin de yasadışı bahis siteleriyle ve doğal olarak Halil Falyalı ile ilgisi olduğunu da söylemeden geçmeyelim" dedi.

"Falyalı’nın kimileri için sürpriz olmayan ölümünün nedeninin, yıllık cirosu milyarlarca doları bulan KKTC merkezli yasadışı bahis siteleriyle ilgisi olduğunu da aynı kesinlikle söylemek mümkün" diyen Şık, "Kendi bahis siteleri için çoğunlukla Makedonya olmak üzere Belarus, Ukrayna, Malta gibi ülkelerden lisanslar alan Falyalı, sektöre girecek kişilerin lisans işlerini halleden kişiydi aynı zamanda. Bu bilgi de bizi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine bağlayacak zaten" iddiasında bulundu.

Şık, şunları söyledi:

"İddialara göre bir iş insanı, Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve daha önce de KKTC merkezli bir yasadışı bahis soruşturmasında 1 yıl hapiste kalan ortağı Rober Güler’in sahibi olduğu bahis sitesinde 12 milyon TL kaybetmiş ödeyemeyince de 25 milyon TL’lik mülküne el konulmuştu.

Aradaki fark olan 13 milyon TL’yi isteyen iş insanına ödeme yapılmadığı ve Avukat Mahmutyazıcıoğlu’nun 27 Ocak 2022 gecesi öldürülmesine neden olan alacak verecek meselesinin de bu konu ile ilgili olduğu da iddialar arasında.

Mahmutyazıcıoğlu’nun sahibi olduğu yasadışı bahis sitesinin asıl ortağının da lisans işinden alacağı komisyona karşılık Halil Falyalı olduğu ancak kendisini temsilen Rober Güler’in ortak göründüğü de bir diğer iddia."