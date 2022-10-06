Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı

Kuzey Kıbrıs'ta Girne'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Halil Falyalı'nın adı ülkücü mafya Sedat Peker'in geçen yıl çektiği videolarla duyulmuştu. Uyuşturucu ticareti, yasadışı bahis, şantaj gibi suçlarla anılan Falyalı'nın eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la iş ilişkisi olduğu da ortaya atılan iddialar arasındaydı.

Ara karar açıklandı

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Türkiye ayağı çerçevesinde 6 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından bugün 5’i tutuklu 6 sanık hakkında başlayan yargılamada ara karar açıklandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların ardından taraf avukatları beyanda bulundu.

Sanık Metin Süs'ün avukatı Serhat Çetin, müvekkilinin Florya Sahili’nde silahlı saldırıya uğradığını belirterek, raporlu olduğunu, ayağına basamadığını, daha sonraki celse duruşmada hazır edeceklerini belirtti. Diğer sanık avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Müşteki Özge Falyalı'nın avukatı Muhammed İkbal Şakiroğlu'nun savunması şu şekilde:

“Kıbrıs'ta başlayan duruşmaya gittim. Müvekkillerime ‘Söylemezler'le alışverişiniz oldu mu, daha önceden tanıyor musunuz?’ diye sorduğumda bana, ‘Hayır bu olaydan sonra duyduk adlarını' dediler. Aile sanıkları Söylemezler'i tanımadıklarını söylüyor, sanıklar da olayla bir ilgilerinin olmadığını söylüyor. Olayın Söylemezlerle bir bağlantısı yoksa olayın ardında birileri vardır diyoruz. Mahkeme bu araştırmaların içine girmeli. Bize göre hiçbir delil toplanmadı. Kıbrıs'taki ve Türkiye'deki delil araştırma usulü çok farklı. Oradaki dosyaların tamamı gizlilik içeriyor. Savcılıktaki klasör sayısı 12. Dinlenmiş 200'den fazla tanık ve 159 kamera kaydı var. Türkiye'ye gönderilen ekspertiz raporlarıyla ifadeler arasında çelişkiler var. Biz olgularla yola çıkacağız, algılarla değil. Rahmetli Halil Bey ile ilgili algılar oluşturulmaya çalışılıyor.

Halil Falyalı, bazı videolar yayınlandıktan sonra hedefe alındı. Halil Falyalı'ya ait bahis şirketleri yasaldır. Kıbrıs'ta yasadışı bahis diye bir şey yok. Yasadışı bahis imparatoru da değil. Halil Falyalı hakkında Kıbrıs'ta bahisle ilgili açılmış bir soruşturma yok. Uyuşturucu ile ilgili de açılmış tek bir soruşturma yok. Sorulması gerekenler var. Sanıklar yasal yollardan gitmiş, ama olayın olduğu sabah gidiyorlar. Kimsenin suçsuz yere mahkum edilmesini istemeyiz, ailesi de istemez. 59 mermi kovanından 20'sini Türkiye'ye göndermişler. Geri kalan 39 kovan neden gönderilmiyor? Boş kovanların gönderilerek kriminal rapor alınmasını istiyoruz. Silahlarla kovan eşleştirmesi yapılmalı. Silahlar, mermi çekirdekleri getirtilsin, kimin olayda hangi konumda olduğunu görelim."

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, tutukluluklarının devamına karar verdi.

Sanık Metin Süs’ün adli kontrolünün devamına hükmeden mahkeme, diğer celse ifadesinin alınmasına karar verdi. Mahkeme heyeti tarafından Kıbrıs'a müzekkere yazılarak olayla ilgili soruşturma ve kovuşturma dosyalarının istenmesine de hükmedildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş maktul, Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı müşteki, aralarında Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 6 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, 8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs'ın Girne şehrinde ve 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğradıkları, Demirtaş'ın olay yerinde, Falyalı'nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede, maktul Murat Demirtaş'ın, saldırının asıl hedefindeki Halil Falyalı'nın şoförü olduğu, Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan Falyalı'nın yaklaşık 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başladığı, burada birçok otel işletmeciliği ve gazino yöneticiliği yaptığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede Kuzey Kıbrıs'taki bir gazinonun sahibi olan maktul Falyalı hakkında 19 Ocak 2017 tarihinde ABD yetkili makamlarınca kırmızı bülten çıkarıldığı, söz konusu bültende Falyalı'nın ateşli silah sahibi olduğu, silahlı korumalar ve güvenlikle seyahat ettiğinin bilindiği, 2012 yılı Mayıs-Eylül ayları arasında Virginia'nın doğu bölgesinde kara para aklamak için çeşitli planlara iştirak ettiği, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da silah ve uyuşturucu dağıtan Kıbrıs'taki geniş çaplı bir silah ve uyuşturucu kaçakçılığı örgütünü yönettiği, bu örgütün Kıbrıs ve Türkiye'den Birleşik Krallığa eroin taşıdığı ve bu satıştan elde edilen geliri akladığı bilgilerinin yer aldığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek' suçundan ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. İddianamede ayrıca 4 şüpheli hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' ve ‘suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak' suçlarından 32 yıl 6'şar aydan 46'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.