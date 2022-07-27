Halil Ergün: Daha özgür günlerde elbette yeniden oynayacağım

Gemlik Belediyesi'nin Eşref Kolçak anısına düzenlediği Gemlik Film Festivali'nin ikinci gününde Kısa Film Yarışması’nın jüri başkanı Halil Ergün, Gemliklilerle söyleşide buluştu.

Zeytin Dalı Meydanı’nda düzenlenen söyleşide Ergün, yakın dostu Eşref Kolçak anısına düzenlenen bu festivalde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Ergün şunları kaydetti:

"Eşref Kolçak ile çok uzun yıllar önce tanıştım ve onu tanıma onuruna eriştim. Çok değerli bir oyuncu ve stardı. Aktörlüğü hayatı boyunca bırakmadı. Onun adına bu etkinliğin düzenlenmesi bize onur veriyor. Sanat ve kültürü devam ettirme adına Gemlik, önemli bir adım attı. Sizlere sahip çıktığınız için teşekkür ederiz."

'Sinema insanlığın tanıklığını yapan maceradır'

ANKA'nın haberine göre, dizilerin maddi anlamda kazanç sağladığını fakat sinemanın ayrı olduğunu söyleyen sanatçı "Sinema insanlığın tanıklığını yapan bir maceradır. Yeşilçam, bunu yapmıştı. Hem de hiç yardım almadan yaptı. Yeşilçam Sineması devletten beş kuruş almadan ayakta durdu" dedi. Sinemada asıl meselenin, başka insanların sorunlarına, dertlerine, aşklarına, sevinçlerine ortak olduğunu ifade eden Ergün, sanatın gerçek fonksiyonunun bu olduğunu ifade etti.

'Baskıcı, tek boyutlu yaklaşımı olan dizileri kabul etmiyorum'

Rol aldığı Yaprak Dökümü dizisiyle ilgili bir soruyu cevaplayan Halil Ergün şunları söyledi:

"Baskıcı, tek boyutlu yaklaşımı olan dizileri kabul etmiyorum. Daha aydınlık diziler çekileceği zaman elbette oynayacağım. Şimdi başka bir dönemden geçiyoruz. Daha özgür ve çok çeşitli işlerin geldiği günlerde elbette yeniden oynayacağım."

Ergün, AKP yandaşı Sabah gazetesinde, Tuba Kalçık'ın tanınmış isimlerle yaptığı ve genellikle AKP övgüsüyle sonuçlanan söyleşiye katıldığı için tepki çekmişti.