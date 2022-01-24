Halil Ergün: Ben yetmez bile demedim, doğrudan 'Evet' dedim

AKP yandaşı Sabah gazetesinde, Tuba Kalçık'ın tanınmış isimlerle yaptığı ve genellikle AKP övgüsüyle sonuçlanan söyleşilere bir yenisi eklendi. Halil Ergün, Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a açıklamalarda bulundu.

Ergün "Daha önceki röportajımızda uzlaşma kültürünün önemini vurgulamıştınız. Hâlâ aynı noktada mısınız?" sorusuna "Şimdi bazıları beni 'Yetmez ama Evetçi' olarak suçluyor ama ben yetmez bile demedim, doğrudan 'Evet' demiş biriyim. Yaşadıklarımı ben bilirim o darbede. Bu adamların yargılanma maddesi bile çok önemliydi. Ben 68 kuşağındanım. Keskin bir siyasi iklimden geldim. O keskinlik yerine kucaklamayı bilmek gerektiğini öğretti hayat bana. Bugünkü siyasette kullanılan üslubu da doğru bulmuyorum. Bunu hepsi için söylüyorum, ben siyasetteki bu üsluptan şikayetçiyim" yanıtını verdi.