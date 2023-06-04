Haliç Köprüsü'ndeki onarım nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor

İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler aktarmalı olarak gecikmeli yapılıyor.

Yaşanan sorun nedeniyle Yenikapı ve Hacıosman yönünden metroya binenler Taksim istasyonunda inmek zorunda kalıyor. Ters yönden gelecek metroları bekleyenler nedeniyle istasyonda da yoğunluk meydana geldi. Bazı yolcular, gecikmelere tepki göstererek, arızanın bir an önce giderilmesini istedi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Haliç köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı tamamlanana kadar seferlerimiz;

Taksim istasyonundan aktarmalı olarak,

-Yenikapı-Taksim, Taksim-Yenikapı

-Taksim-Hacıosman, Hacıosman-Taksim, şeklinde yapılmaktadır.

Maç işletmesi nedeniyle Taksim-Seyrantepe arasında aktarmasız ek seferler düzenlenmektedir.

Bölgeye intikal eden ekiplerimizin onarımı 30 dakika içinde tamamlaması sonrası normal işletmeye geçilmesi beklenmektedir."

