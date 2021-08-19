Halı sahada polislerle kavga çıktı: Açılan ateşte bir polis yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen başka bir grup arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

AA'nın haberine göre şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı.

Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen M.B., bacağından yaralandı. Yaralı polis memuru Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüphelilerden O.İ, yakalanırken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.