Halı saha turnuvasına katılan herkes AKP'ye üye yapıldı

Erzurum Karaçoban ilçesinde her yıl çeşitli vesilelerle yapılan futbol turnuvalarında yaşananlar Karaçoban halkının tepkisine neden oldu.

Her yıl Karaçoban ilçe ve köylerinde farklı tekrar edilen futbol turnuvalarında turnuvaya katılan herkes, inisiyatifleri dışında habersizce AKP'ye üye yapıldı.

Halkın tepkisine yol açan bu durum karşısında AKP ilçe yönetiminden bir açıklama gelmezken, üyeliklerini E-Devlet uygulamaları üzerinden silen Karaçoban halkı emniyete ve ilçe seçim müdürlüklerine tepkilerini dile getirdi.

Maç öncesi turnuvaya kayıt bahanesiyle toplanan kimlik bilgileri, katılımcılardan habersizce sızdırıldı ve sporcular "AKP Erzurum Karaçoban 2021/2 Dönem" üyesi olarak kayıt edildi.

15 kişiden oluşan 16 takımda şu an mevcut olarak herhangi bir partiye üye olmayan herkesin AKP'ye kayıt edildiği olayda Karaçoban halkı tepkisini soL Haber'e dile getirdi. "AKP artık üye kazanamıyor. Hatta üye kaybedişlerini de engelleyemiyor. Kimlikler toplandığında aklımıza gelmedi değil. Ama o kadar da olmaz dedik. Sonuçta tepki çeker diye düşündük. Ama şaşırtmadı AKP zihniyeti." diyen katılımcılar "bir köyden gelen futbol takımındaki 15 kişi de AKP'ye üye olmuş. Köyde başka üye olan da yok son zamanda. Açık ki futbol turnuvasından kimlik kartı kaçıracak kadar zavallı bir durumdalar" ifadelerinde bulundular.