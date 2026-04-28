Halfeti Belediyesi'ne operasyon: Eski AKP’li Başkan dahil 29 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski AKP’li Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 46 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Albayrak'ın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklandı. 17 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Halfeti Belediyesi'nin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 kişi hakkında işlem başlatılmış, 50 kişi gözaltına alınmış, 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kayyım dönemi de mercek altında

Soruşturma kapsamında, kayyım yönetimi dönemi ile 2019 yerel seçimlerinden 2024 yılına kadar olan süreçte belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçildiği duyurulmuştu.

Ne olmuştu?

2016’da HDP’li belediyeye kayyım olarak atanan Kaymakam Şeref Albayrak, 2019 seçimlerinde AKP’den Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerinde de AKP'den aday olan Albayrak seçimleri kaybetmiş DEM Parti kazanmıştı. 4 Kasım 2024’te ilçe Kaymakamı Hakan Başoğul kayyım olarak atanmıştı.