Halep'te Türkiye'ye protesto: Suriye topraklarından çıkın

Suriye’nin Halep kentinde İlerici Ulusal Cephe öncülüğünde Türkiye’nin Rojava’ya yönelik operasyon açıklamalarına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Rudaw'da yer alan habere göre Halep’teki Saadullah Al Cabiri Meydanı’nda toplanan grup, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rojava’ya yeni bir operasyon düzenleyecekleri şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Burada konuşan İskenderun Tugayı Derneği Başkanı Cemal Nesle, “Bugün Halep halkının burada toplanması, kuzeydoğu Suriye’yi işgal edip demografisini değiştirmek isteyen serseri Erdoğan’a bir yanıttır” dedi.

Suriye İlerici Ulusal Cephe tarafından organize edilen gösteriye katılanlar, bayrak ve pankart taşıyarak, Türkiye’ye “Suriye topraklarından derhal çıkın” çağrısında bulundu.

Suriye İlerleme ve Kalkınma Partisi üyesi Dr. Muhammed Hattab da, “Selçuklu ve Osmanlı Türkleri tilkiler gibi işgal etmek istiyor. Toprağımızı alıp halkı perişan etmek istiyor. Biz buna karşı çıkmak için buradayız” dedi.

Öte yandan benzer bir gösteri de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde düzenlendi.