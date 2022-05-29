'Ankara operasyonu erteledi' iddiası

İngiltere merkezli Katar yayını El Arabi'nin iddiasına göre Ankara, Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği belirtilen operasyonu süresiz olarak erteledi.

El Arabi'ye konuşan Suriyeli "muhalif" bir kaynak dün akşam Türk askeri komutanları ile Ankara destekli silahlı gruplar arasında bir toplantı yapıldığını belirtti. Kaynağa göre bu toplantıda Türk komutanları ÖSO liderlerine operasyon başlatmayı planlamadıklarını ve operasyonun tarihinin halen bilinmediğini söyledi.

Aynı kaynak, Ankara'yı operasyonu ertelemeye zorlayan sebebinse, Suriye'nin kuzeyinde sahadaki durumu değiştirecek bir operasyona bölgesel ve küresel karşı çıkış olduğunu ileri sürdü.