Erdoğan'dan 'Suriye'ye operasyon' iması: 'Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Diyarbakır'da açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO’ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz.
- Pazartesi gerek Rusya gerekse Ukrayna’yla telefon görüşmelerim olacak. Tarafları diyalog ve diplomasi kanallarını işletmeleri yönünde teşviki sürdüreceğiz.
- ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz.
- Irak'ın kuzeyindekilerle beraber şu anda 100’ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bu süreç devam edecek, bırakamayız.
- Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi kaldırdık. Şu an itibarıyla Miçotakis muhatabım değildir. Ben, siyaseti şahsiyetli şekilde yürütenleri muhatap alırım.
- (İsrail'le doğal gaz iş birliği ile ilgili) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın görüşmeleri olacak. Bu tür bir adımı atma noktasında hazır olduklarını söylüyorlar.