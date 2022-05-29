Erdoğan'dan 'Suriye'ye operasyon' iması: 'Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız' diyerek Suriye'ye operasyon imasında bulundu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Diyarbakır'da açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO’ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz.
  • Pazartesi gerek Rusya gerekse Ukrayna’yla telefon görüşmelerim olacak. Tarafları diyalog ve diplomasi kanallarını işletmeleri yönünde teşviki sürdüreceğiz.
  • ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz.
  • Irak'ın kuzeyindekilerle beraber şu anda 100’ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bu süreç devam edecek, bırakamayız.
  • Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi kaldırdık. Şu an itibarıyla Miçotakis muhatabım değildir. Ben, siyaseti şahsiyetli şekilde yürütenleri muhatap alırım.
  • (İsrail'le doğal gaz iş birliği ile ilgili) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın görüşmeleri olacak. Bu tür bir adımı atma noktasında hazır olduklarını söylüyorlar.