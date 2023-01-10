Halep'in kuzeyinde TSK üssüne saldırı: 4 asker yaralandı

Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan TSK üssüne füze saldırısı düzenlendiği ve biri ağır olmak üzere 4 askerin yaralandığı öne sürüldü.

Haber Merkezi

Azez’in doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse düzenlenen füze saldırısında biri ağır 4 askerin yaralandığı öne sürüldü.

Rudaw'ın haberine göre; Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Halep kırsalındaki Azez ilçesinin doğusunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir üsse füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

SOHR kaynakları, saldırıda biri ağır olmak üzere 4 Türk askerin yaralandığını aktardı.

Saldırının ardından TSK ile Türkiye destekli grupların, Halep’in kuzeyinde Tel Rıfat, Ahras ve Kefr Nasih köylerinin çevresini bombaladığı belirtildi.

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