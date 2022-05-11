Halde kasası, markette tanesi 10 lira...

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, halde kasası 10 liraya satılan marulun markette tanesinin 10 lira olduğuna dikkat çekerek, "Üreticinin ve hal esnafının kazanmadığı, tüketicinin de tüketemediği veya pahalıya tükettiği bir dönemi yaşıyoruz. Üretime, üreticiye, esnafa ve tüketiciye destek olun" dedi.

'Markette tanesi 10 lira'

Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Elimizde tuttuğumuz bu marulun bir kasası 10 lirayken markette bir tane marulun fiyatı 10 lira. Küresel ölçekte yüzde 30 oranında gıda fiyatlarında yükseliş var ama iktidarın pembe boyacısı TÜİK'e göre bile ülkemizde yüzde 90 gıda enflasyonu var. Üreticinin ve hal esnafının kazanmadığı, tüketicinin de tüketemediği veya pahalıya tükettiği bir dönemi yaşıyoruz. İktidar enflasyonla mücadelenin yolunu üreticilerin ve esnafların üzerinden yapmaya çalışıyor. Bu yaman bir çelişkidir, doğru değildir. İktidarı uyarıyoruz. Üreticilerle, tüketicilerle, çiftçilerle ve esnaflarla oynamayın. Üretime, üreticiye, esnafa ve tüketiciye destek olun."

'Denetimler sıkılaştırılsın'

Hal esnafı ve Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan da hal ile market fiyatları arasındaki farka dikkat çekip denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. Üreticiler ve hal esnafının mağduriyetine dikakt çeken Doğan, "Bir sandığın içinde 10 tane marul var. Biz burada sandığıyla beraber marulu 10 liraya satıyoruz. Markette ise marulun tanesi 10 lira. Burada tanesi 1 lira. Burada fiyatlar çok ucuz. Yalnız marketlerde denetlenmediği için sıkıntı yaşıyoruz. Hal esnafı dışarıda denetimlerin sıklaştırılmasını istiyor. Dışarıda denetimler sık yapılmadığı için tüketiciler ucuza tüketemiyor" diye konuştu.

Hal esnaflarından Anıl Televi ise "Salkım domatesi toptan şekilde 14,5 liraya alıyoruz, üstüne 1-1,5 lira masrafımızı ekleyip satıyoruz. Bu ürün markette 25 liraya satılıyor. Hal esnafı kazanamıyor, girdi maliyetleri çok yüksek. Aradaki aracılar fazla. Fiyatlar katlanıyor, tüketici yüksek fiyatlara almak zorunda kalıyor" ifadesini kullandı.