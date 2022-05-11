Çaykur'da DİSK'e üye olan işçilere skandal tehdit!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş'e bağlı Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Ali Hançeroğlu, Çaykur'da çalışan DİSK üyesi işçileri hedef göstererek, tehdit etti.

DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası bu tehdit sonrası bir açıklama yaparak, Hançeroğlu ve Öz Gıda-İş Sendikası Rize Şube yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Gıda-İş tarafından, "Suç duyurumuz, esas olarak Çaykur işçilerinin çay üreticisinin ekmeğini büyütme mücadelesinin bir parçasıdır ve son yıllarda anlaşıldığı gibi işçiyi değil işvereni savunan Öz Gıda-İş için meydan boş değildir" denilen açıklama şu şekilde:

Bir süredir Sendikamız Gıda-İş’e hakaret eden, asılsız isnatlarla “eleştiri sınırlarını aşacak şekilde” saldıran Öz Gıda-İş Sendikası D.Karadeniz Rize Şube Başkanlığı yöneticileri; Hasan Fehmi Bursalı, Orhan Topaloğlu, Necdet Hacıosmanoğlu, Fatih Kandemir ve Hüseyin Avni Günay'ın Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı açıklama ve sosyal medya paylaşımları ile suç işleyen Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Ali HANÇEROĞLU hakkında Sendikamız suç duyurusunda bulunmuştur.

Şüpheliler, çeşitli tarihlerde yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile “Amacımızın ne sendikacılık ne de üretici hakları olduğunu”, “hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan Devlet karşıtı eylem tertip ettiğimizi” iddia etmiş, tek amacımızın devlete zarar vermek olduğu belirtmiş ve sendikamızı “vatan haini” olarak niteleyecek kadar ileri gitmiştir.

Başlangıçta “kötü söz sahibinindir” atasözünden hareketle hukuki girişim başlatılmamışsa da iftira ve karalamaların devam etmesi, üyelerimizin rencide edilmesi ve üyelerimizin talebi dikkate alınarak şüphelilerin hukuk önünde hesap vermesi için suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır.

Sendikamızın tarihi işçi sınıfı için mücadele tarihidir. Sendikamız kurulduğu 1947 yılından bu yana Türkiye işçi sınıfının ve gıda işçilerinin menfaati dışında herhangi bir amaç gütmemiş, gıda işçilerinin mücadelesinin başında olmuştur.

Çaykur işçisinin kazanımlarını sürekli geriye götüren, işçi sendikası gibi değil de Çaykur Genel Müdürlüğü’nün Personel Müdürlüğü gibi davranan şüpheliler ve şüpheliler nezdinde Öz Gıda-İş Sendikası, Çaykur işçilerinin tepkisinin üzerini örtmek için, Sendikamızı Çaykur işçileri ve çay üreticileri nezdinde ötekileştirmeyi amaçlamaktadır.

Şüpheliler, açıklama ve paylaşımlarıyla SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASINI ENGELLEME suçunu işlemiştir.

Şüpheli sendika yöneticileri tarafından yayınlanan yazılı açıklamanın ve sosyal medya paylaşımını içeriğinden, müvekkil sendika, yönetici ve üyelerine karşı halkın bir kısmının "devlet düşmanlığı" ve "vatana ihanet" söylemi üzerinden kışkırtıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu açıklamalar, müvekkil Sendika üyeleri açısından kin ve nefret söylemi oluşturmakla beraber, bölge halkının bir kısmını da diğerine karşı açıkça kışkırtmaktadır.

Öz Gıda-İş Sendikasının yöneticisi HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA suçunu işlemiştir.

Şüphelilerin yöneticisi olduğu Sendika tarafından yapılan açıklama ve şüpheli Tevfik Ali Hançerlioğlu'nun facebook paylaşımı ile müvekkil Sendikaya hakaret ettiği açıktır. Şüpheliler bu nedenle hakaret suçunun da failidir.

Çaykur’a yönelik sendikal faaliyetimiz kapsamında Çaykur’un zarar ettirilmesine karşı çıktık. Çaykur işçisinin ve çay üreticisi köylülerin emeğine sahip çıkmak çaykur gibi üretim açısından önemi olan bir kuruma sahip çıkmak Öz-Gıda İş’e göre ’’Vatan Hainliği’’ olarak tarif ediliyor. Aslında kendileri de biliyor Dsik/Gıda-İş’in bu tutumunun son derece onurlu bir tutum olduğunu. Ancak Özgıda-İş Üretici ve İşçi tarafında durmayınca işçileri savunuyor olmamızı ‘’Vatan haini’’ ya da ‘’devlet düşmanı’’ olarak itham ederek aslında kime dost kime düşman olduklarını açıkça ortaya koymuş oluyorlar.

Suç duyurumuz, esas olarak Çaykur işçilerinin çay üreticisinin ekmeğini büyütme mücadelesinin bir parçasıdır ve son yıllarda anlaşıldığı gibi işçiyi değil işvereni savunan Öz Gıda-İş için meydan boş değildir.