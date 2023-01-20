Hakları için mücadele eden Webhelp emekçileri genel merkez önüne gidiyor 

Bir süredir kötü çalışma koşulları, mobbing, düşük ücretler ve işten çıkarmalara karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı ile mücadele eden Webhelp işçilerinden ilk kazanım haberi gelmişti.

Şirket tarafından işçilere gönderilen yeni yıl mesajıyla uzun süredir 400 lira olan yemek ücretlerinin 1000 liraya çıkarıldığı belirtilmişti. Bunun yanı sıra mola konusunda da baskı hafiflemiş ve evden çalışma yerine ofiste çalışmaya geçilmişti. Böylelikle elektrik kesintisi bahanesiyle fazla mesai yapmaları engellenmişti.

Webhelp emekçilerinin mücadelesi sürüyor. İşçiler bugün genel merkez önüne gidiyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan yapılan açıklamada, "İşçiler dün tüm ülkelerden CEO’ların da yer aldığı Webhelp Yürütme Kurulu üyelerine gün boyu maillerle taleplerini yollamışlardı. Şimdi çağrı merkezi emekçilerinin mücadelesini daha da büyütme zamanı!" denildi.

Türkiye Komünist Partisi de sosyal medya hesabından Webhelp emekçilerine destek vererek, "Bu ülkede uğradıkları haksızlıklara karşı ayağa kalkan, patron fırsatçılıklarına pabuç bırakmayan işçiler var!" paylaşımını yaptı.