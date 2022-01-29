Hakları için greve çıkan BBC emekçileri kazandı

Toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranının altında yapılan zam teklifini kabul etmeyen BBC İstanbul Bürosu emekçileri 14 Ocak'ta greve çıkmıştı.

BBC İstanbul Bürosu emekçilerinin grevi kazanımla sonuçlandı.

TGS'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yüzde 10 zam teklifiyle başlayan pazarlık 15 günlük grevimiz sonucu yıllık yüzde 32’ye çıktı. Ayrıca aile fertlerini de kapsayan özel sağlık sigortası ve günlük brüt 60 TL yemek parası, brüt 1200 TL gözlük yardımı kazandık.

Son medya grevi 2009'daydı. BBC İstanbul bürosu grevinden önce Türkiye'de yabancı basın hiç greve gitmemişti. Bu grev on yıllardır toplu iş sözleşmesi başarısıyla sonuçlanan ilk grevdir. Bugün elde edilen kazanımlar hem yerel hem uluslararası basında çalışan tüm meslektaşlarımız, arkadaşlarımız için önemlidir, geleceğe yönelik referanstır."

Açıklamada ayrıca, "Bu başarı sadece bir başlangıç. Grevin sağladığı motivasyon ve moral tüm medya sektöründe güvencesizliğe, düşük ücrete ve kötü çalışma koşullarına maruz kalan meslektaşlarımızı sendika çatısı altında buluşmaya ve mücadeleye teşvik edecektir" denilerek, grev süresince emekçilere destek olan BBC çalışanlarına, sendika, konfederasyon ile siyasi parti temsilcilerine, gazetecilere ve destek veren yurttaşlara teşekkür edildi.