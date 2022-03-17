Hakkını arayan işçiler işten çıkarıldı, fabrika önünde direnişe geçti

Kocaeli Çayırova'da bulunan EDS fabrikası işçileri, sendika hakkı için Türk Metal Sendikası'nda örgütlendi. Çoğunluk yakalanan fabrikada patronun işçilere tepkisi gecikmedi. EDS patronu 12 işçiyi işten çıkarttı.

İşten çıkarılan işçiler fabrika önünde direnişe geçerken, Türk Metal Sendikası Anadolu Yakası Şube Başkanı Serkan Gül, "Patron üyelerimizden e-devlet şifrelerini isteyerek zorla istifa ettirmeye çalışıyor" dedi.

Gül şunları söyledi:

"1 aydır örgütlenme çalışması yürütmekteyiz. İçeride baskılarla karşılaşan işçiler sendikamızda örgütlendiler. İş kazası yaşandığında dahi kayda alınmayan bir durum söz konusu. Dolayısıyla biz de EDS fabrikasında örgütlendik. Bunun karşısında patron 12 arkadaşımızı işten çıkarttı. Üye olanlara karşı baskı arttı. Patron üyelerimizden e-devlet şifrelerini isteyerek zorla istifa ettirmeye çalışıyor. Sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."

İşçiler içeriden de destek geldiğini ve hergün fabrika önünde olacaklarını söyledi. Fabrikaya geri dönene kadar ve sendika içeri girene kadar mücadelede kararlı olduklarını belirtti.