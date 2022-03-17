Krom Evye işçileri direndi, kazandı

İstanbul Esenyurt’taki Krom Evye fabrikası işçileri, çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi için geçtiğimiz ay Birleşik Metal İş Sendikası’nda örgütlenmişlerdi. Sendikalaşma sonrası yoğun baskıyla uğrayan işçilerden 5’i ise işten atılmıştı. 21 Şubat günü fabrika önünde işten atılan işçilerin direnişi başlamıştı.

Dün akşam Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar ve İstanbul Avrupa Yakası Şube Başkanı Beyhan Vatansever işveren tarafı ile görüştü. Görüşmede işveren direnişin tüm taleplerini kabul ettiğini bildirdi.

Beyhan Vatansever gelişmeleri soL ‘a değerlendirdi.

Bir aya yakındır baskılara rağmen kararlılıkla süren direnişin tüm taleplerinin kademeli olarak hayata geçeceği sözünü aldıklarını ifade eden Vatansever, kısa süre içinde Toplu Sözleşmeli işyeri düzenine geçileceğini söyledi.

Örgütlülüğün önemini her direnişin tekrar tekrar öğrettiğini söyleyen Beyhan Vatansever, Farplas direnişinde de kazanana kadar boyun eğmeyeceklerini söyledi.

İşveren sendikayı tanıdı

Krom Evye fabrikasında, 17 Mart perşembe günü itibariyle, geçtiğimiz ay işten atılan 5 işçi işe geri alındı. Direnişte geçen süre boyunca biriken maaşlar da direnişçi işçilere ödenecek.

Birleşik Metal İş Sendikası da direnişin sonucunda işveren tarafından tanınmış oldu.

Krom Evye fabrikası işvereninin yoğun bir savaş yaşanan Odessa’da da fabrikası bulunuyor. İşveren savaş bölgesindeki fabrika gündemi sebebiyle toplu sözleşme için 2-3 ay süre istedi. Bu süre zarfında sendikanın işyerinde hayata geçmesini istediği tüm talepler uygulanmaya başlayacak.