Hakkında soruşturma açılmıştı: O müdür görevden alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü görevini 2 yıldır yürüten Tuğran Şen hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile soruşturma başlatılmıştı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 11 Kasım Cuma günü mesai bitiminden ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ndeki bilgisayarla birçok belgeye el konulmuştu. Soruşturmanın başlamasıyla birlikte vakıf müdürü Tuğran Şen ise izne ayrılmıştı.

'Yardım parasında usulsüzlük'

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, hakkında soruşturma başlatılan vakıf müdürü Tuğran Şen'in kömürle "yardım paralarının dağıtımında usulsüzlük yaptığı, farklı yollarla vakfın parasını bankaya yatırıp faizini kullandığı ve vakfa yapılan işlerde yüksek faturalar keserek görevini kötüye kullandığı" iddia edildi.

Görevden alındığı açıklandı

Soruşturmanın ardından Turgutlu Kaymakamlığı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada vakıf müdürü Tuğran Şen'in sözleşmesinin fesih edilerek görevden alındığı duyurdu.

Turgutlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuğran Şen'in iş sözleşmesi, hakkında devam eden adli ve idari soruşturmalar sebebiyle, 16.11.2022 tarihli Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantı Kararı sonucunda feshedilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

AKP'den belediye başkanı aday adayı olmuştu

Hakkındaki iddialar sebebiyle görevinden alınan vakıf müdürü Tuğran Şen'in 2019 yılı yerel seçimlerinde Sarıgöl ilçesinden belediye başkanlığı için aday adayı olduğu öğrenildi.

Tuğran Şen'in sosyal medya hesabında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çekilmiş fotoğrafları da dikkat çekti.