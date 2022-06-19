Hakkında soruşturma açılan Hanefi Avcı: Bunlar bahane...

Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Hanefi Avcı’ya, “AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını” söylediği için hakkında soruşturma açıldı. Avcı, Demirtaş açıklamasının “bahane olduğunu” asıl gerekçenin SADAT, yolsuzluk ve yaklaşan seçimler konusundaki eleştirileri olduğunu savundu.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Avcı’dan, Demirtaş hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin olarak “Eski bir Emniyet Teşkilatı personeli olarak kamuoyunu ‘Kobani olaylarına ilişkin siyasi çevrelerce yapılan provokatif açıklamalar ile silahlı terör örgütüne yönelik övücü/destekleyici mahiyetteki açıklama ve çağrıların meşru olduğu’ şeklinde etkilediğiniz/etkilemeye çalıştığınız değerlendirilmektedir” denilerek savunması talep edildi.

Avcı, savunmasında “Selahattin Demirtaş ve benzeri kişiler hakkında fikir ve düşünce açıklamalarından dolayı tutuklanma durumlarıyla ilgili açıklamalarım 2017, 2020 yılarından beri birçok TV ve basın organında yer almış olup, en sonuncusu 30 Mart 2022 TV NET’teki ‘Sert Sorular’ programında yer almış, burada da yeni açıklama değil, bu konuda eski yıllardaki beyanlarıma dayanarak sorulan soruya, aynı şekilde eskiden anlattığım şekilde cevap verdim” ifadelerini kullandı.

'Bunlar bahane'

Avcı savunmasında “Rütbe, unvan ve bazı sosyal haklarımın kısıtlanarak cezalandırmam konusunda harekete geçen idarenizin cevaplamam amacıyla şahsıma gönderilen soruların aslında gerçek sebep olmadığı, bunların bahane olduğu, asıl cezalandırma sebebinizin 27.05.2020’de Halk TV’de, 30.05.2022 tarihlerinde Türkçe Independent’ta yaptığım açıklamalar ve eleştirilerim olduğu kanaatindeyim” diye kaydetti.

Kendisini cezalandırmaya yönelik işlemlerin 27 Mayıs 2022 akşamı Halk TV’de SADAT ve yaklaşan seçimler konusundaki eleştirileri olduğunu ifade eden Avcı, ayrıca 30 Mayıs 2022 tarihinde Independent Türkçe’ye verdiği röportajdaki yolsuzluk hakkındaki ifadelerinin asıl gerekçe olduğunu söyledi.