Mecliste VIP tartışması: 'İnönü tamam, Demirtaş'a sonra bakarız'

Başbakan Yardımcılığı yapmış eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün İstanbul'daki VIP listesinden çıkarılması Meclis’te tartışma konusu oldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bunu “ayıp” olarak nitelendirdi, Meclis’i göreve çağırdı.

Bu tartışma üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi ve kızları başta olmak üzere eski milletvekilleri, belediye başkanı ve ailelerine 7 yıldır VIP’in kullandırılmadığını söyledi.

Eleştirilere yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “Bu ülkeye hizmet etmiş siyasetçilerin değerli eşlerinin VIP'de bu şekilde bir olaya maruz kalıp muhatap olmalarına üzülürüz. Bu konuda bir eksiklik varsa giderilmesi için gereğini yaparız” dedi.

Tunç’un sözleri üzerine HDP’li Beştaş, “Ha, bizimkilere ilişkin bir şey yok yani” diye seslendi. Tunç, “Ona sonra bakarız” yanıtı verdi.

Tartışma ertesi gün de sürdü. Tunç, “Milletvekili eşlerinin rical listesinde yer almasıyla ilgili çalışmaları belki Meclis Başkanlığı düzeyinde hep birlikte takip ederek bu eksikliğin giderilmesini sağlayabiliriz” dedi.

HDP’li Beştaş bir kez daha HDP’lilerin durumuna dair açıklama yapılmamasını eleştirerek, “Bu ülkede Halkların Demokratik Partisine karşı aleni bir ayrımcılık vardır, yasalar HDP'ye uygulanmamaktadır, Anayasa uygulanmamaktadır. Bu ülkede ayrımcılık resmîleşmiştir” diye tepki gösterdi.