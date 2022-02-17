Hakkında kayıp başvurusu yapılan kadın ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Talas'a bağlı Derevenk Viyadüğü'nde meydana gelen olayda, bir inşaat şantiyesinin bekçisi kayalık alanda hareketsiz yatan bir şahıs gördü.

Bekçinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kadının bir hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rabia M. (37) olduğu belirlendi.

Rabia M.'nin ölüm nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.