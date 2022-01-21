Hakkında inceleme başlatılmıştı: Selçuk Tepeli'den RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kendisi hakkında "muhalefet lideri gibi davranıyor" sözlerine yanıt verdi.

Ana Haber Bülteni'nin sonunda, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin iki konuda haksızlık ediyor. Birincisi haber merkezine. İkincisi bana haksızlık sayılabilir. Çünkü bana ‘Adeta ana muhalefet lideri gibi’ demesi benim açımdan iki nedenle imkansızdır…” diyen Tepeli, nedenleri açıklayarak tarafsızlık ilkesine her zaman bağlı olduğunu ve parti ayırmadan eleştiri yaptığını söyledi.

Tepeli, “Ben eleştirel gazetecilik yapıyorum. Muhalefet değilim, olamam. Muhalefet olsaydım o kadar uzun süre muhalefette kalsam iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın” diye konuştu.