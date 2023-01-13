Hakkâri'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak

Hakkâri 'de 15 gün süreyle basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting ve açık alan etkinlikleri yasaklandı.

Hakkâri Valiliği, söz konusu yasağın 14 Ocak Cumartesi günü saat 00.01'den 28 Ocak Cumartesi günü saat 23.59'a kadar süreceğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hakkâri sınırları içinde 14 Ocak saat 00.01'den 28 Ocak saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, dilek feneri, balon uçurmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."