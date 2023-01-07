Valilik polis şiddetinin soruşturulmasına izin vermedi, 'suç yok' dedi

Adana'da 20 Mart 2022 tarihinde yürüyüş düzenlemelerine izin verilmeyen ve polis şiddetine maruz kalan Furkan Vakfı üyeleri, Güvenlik Şube Müdürü A.A.B. hakkında "görevi kötü kullanmak" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu sonrası A.A.B. hakkında soruşturma açmak için Adana Valiliği'nden izin istedi. Valilik, "Söz konusu şahıslara yönelik yapılan müdahalenin emri mevzuat açısından yetkileri dahilinde olup, isnat edilen fiilin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 257. Maddesinde açıklanan suç tipolojisine temas edebilecek nitelikte olmadığı" gerekçesiyle soruşturma izni vermedi.

Şiddet görenlerin avukatlarından Fatih İşçi, soruşturma izninin verilmemesi üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurduklarını aktardı. Av. İşçi, yüzlerce kişinin darp edildiğini ve polislerin suç işlediğini kaydetti.

Ne olmuştu

Polisler, 20 Mart'ta Adana'da yürüyüş yapmak isteyen Furkan Vakfı üyelerini gaz bombaları ve plastik mermilerle hedef almıştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü A.A.B.'nin copla vakıf üyelerini darp ettiği anlar görüntülere de yansımıştı.Adana Valiliği, görüntülerin sanal medya hesapları üzerinden yayılması üzerine, "İlgililerin dağılması için yapılan müdahale sırasında iki polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullanıldığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapmıştı.