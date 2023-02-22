Maraş merkezli depremlerin ardından kamu kurumlarının depreme dayanıklılığı tartışma konusu olmuştu.
Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde risk taşıdığı gerekçesiyle 3 okul tahliye edildi.
Öğrenciler başka okullara nakledildi. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hakkari'de risk taşıyan 3 okul tahliye edildi
Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde risk taşıdığı gerekçesiyle 3 okul tahliye edildi.
Haber Merkezi
Maraş merkezli depremlerin ardından kamu kurumlarının depreme dayanıklılığı tartışma konusu olmuştu.
Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde risk taşıdığı gerekçesiyle 3 okul tahliye edildi.
Öğrenciler başka okullara nakledildi. (AA)