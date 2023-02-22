Hakkari'de risk taşıyan 3 okul tahliye edildi

Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde risk taşıdığı gerekçesiyle 3 okul tahliye edildi.

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerin ardından kamu kurumlarının depreme dayanıklılığı tartışma konusu olmuştu.

Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde risk taşıdığı gerekçesiyle 3 okul tahliye edildi.

Öğrenciler başka okullara nakledildi. (AA)

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