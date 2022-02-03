Hakkari İl Emniyet Müdürü aşiret ağasını protokolde ağırladı

Aşiret liderlerinin resmi protokolle karşılanması örneklerine bir yenisi daha eklendi. Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavet Mete Pınar, Sılehi aşireti ağası Mehmet Alayı Atlı'yı Hakkari Polis Evi'nde verdiği yemekte protokol olarak ağırladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "Sılehi aşireti lideri Sn Mehmet Alayı Atlı ve eşi Cumhuriyet Savcısı Sn Emine Atlı hanımefendi, İl Emniyet Müdürümüz Sn Salavet Mete Pınar ve eşi Sn Gökşen Pınar hanımefendi ile Polisevi'mizde bir araya geldiler." ifadelerine yer verildi.

Sılehi aşireti lideri Sn Mehmet Alayı Atlı ve eşi Cumhuriyet Savcısı Sn Emine Atlı hanımefendi, İl Emniyet Müdürümüz Sn Salavet Mete Pınar ve eşi

Sn Gökşen Pınar hanımefendi ile Polisevi'mizde bir araya geldiler.@HakkariValiligi@idrisakbiyik pic.twitter.com/RoEqpiW473 — Hakkari Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetHakkari) January 31, 2022

'Aşiret ağası' yerine 'kanaat önderi' denmesini istiyor

Hakkari'de hakim iki aşiret konfederasyonlarından birine bağlı olun Sılehi aşireti reisi Mehmet Alayı Atlı, daha önce Bülten TV'ye verdiği bir mülakatta, aşiretlerin bölgenin gerçekliği olduğunu, hesaba katılması gerektiğini ve artık çağa uygun olarak güncellenmesi gerektiğini ifade etmişti. Atlı, buradan yola çıkarak aşiret ağası ya da aşiret reisi kavramlarının çağın gerisinde kaldığını ifade ederek kavramların güncellenmesi gerektiğini belirterek artık aşiret ağası yerine kanaat önderi kavramını kullanmayı tercih ettiklerini belirtti.

Daha önce de benzer bir durum Urfa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, aşiret liderleriyle çocuk yaşta evlilikleri engellemek için hazırladıkları protokolde gündeme gelmişti. Aşiretlere resmi statü kazandıran bu adım tepki görürken AKP'nin iktidarı döneminde aşiret reislerine ve aşiretlere resmi hüviyet kazandıran uygulamaları sıkça görülür faaliyetler arasına girdi.