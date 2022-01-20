Aşiret lideri CHP'ye katıldı, Kılıçdaroğlu rozet taktı

Bölgenin en büyük aşiretlerinden olan ve aşiretlerinin nüfusunun 2 milyona yakın olduğunu ifade eden Ertuşi lideri İskender Ertuş, CHP’ye katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan Ertuş aşireti lideri ve Van kanaat önderlerinden İskender Ertuş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

CHP’ye katılan bin 37 kişi adına İskender Ertuş’a rozet takan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik eşlik etti.

Hatırlanacağı üzere, Ertuşi aşireti, daha önce desteğini Doğru Yol Partisi (DYP), sonra kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve son olarak da AKP için açıklamıştı. (ANKA)