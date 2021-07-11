Eski AKP'li patron aşiretiyle birlikte CHP'ye geçti

Muş’ta 2015'te AKP milletvekili aday adayı olan Fatih Cengiz, Badikan Aşiretine mensup 2 bin 500 kişiyle birlikte CHP’ye geçti.

Eski Muş Sanayi ve Ticaret Odası başkanı da olan Cengiz'in CHP'ye geçmesi vesilesiyle yapılan törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı.

ANKA'nın aktardığına göre CHP’ye katılan 2 bin 500 kişiye parti rozetleri takıldı. 2015 yılında AKP milletvekili aday adayı olan Fatih Cengiz, "Biz CHP ile yola çıktık Allah’ın izniyle sonuna kadar da devam edeceğiz” dedi.