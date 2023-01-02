Hakkari Çukurca'da Türkan Saylan'ın bıraktığı yerden

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Gündeş Köyü ve Gündeş Köyü'nde Güzeldere Mezrası... Hemen karşısı Irak sınırı. Sınırın ardında da berisinde olduğu gibi yine aynı akrabalıklar ve aynı dostluklar var.

Burada yaşayan emekçiler tarımla, hayvancılıkla ama daha çok ülkenin büyük şehirlerde gurbette işçilik yaparak geçimlerini sağlıyor. Okumanın, okulun ve eğitimin de türlü olanaklardan yoksun bir şekilde devam ettiği yerlerden birisi burası. Yanı başında Şırnak'ta da durum aynı, gerisinde, Van'da da. Okumak, kalem tutmak, derdini söylemek önemli iş.

İşte bu durumun farkında olan bir eğitim gönüllüsü "Köye bir okul yaptırsak da çocuklar yollarda perişan olmasa. Rahatça okusalar" diye düşünüyor. Sonra da bu konuya destek olabileceğini düşündüğü herkese haber veriyor. Bizim yolumuz da esasında böyle kesişti kendisiyle.

İrem Yarpuz deneyimli bir avukat ve yıllarını adalet mücadelesiyle geçiren bir hukukçu. Noter olarak görevlendirildiği Çukurca'da da bu mücadeleyi benzer şekillerde devam ettirmeyi düşünüyor. Arayışları sırasında aklına "Köy çocuklarının eğitime erişimini daha mümkün kılmak" için bir şeyler yapmak geliyor. Çevredekilere soruyor, köylülerle sohbet ediyor ve araya sora yıkık dökük bir köy okuluna denk geliyor. Köy okulunda eğitim sonlanmış, camları kırılmış, duvarlarında çatlamış ve mekan köylülerin zaman zaman depo olarak kullandığı bir yer haline gelmiş.

Yarpuz okula şöyle bir bakınca yazıları silinmiş tabelada bir şey fark ediyor. "Gündeş Köyü Güzeldere Mezrası Çağdaş Yaşam İlkokulu". Tabeladaki "Çağdaş Yaşam" ifadesini görünce hemen araştırmaya başlıyor. Köylülere okulu kimin yaptırdığını soruyorlar. Aldığı cevaplar arayışını haklı çıkarıyor İrem Hanım'ın. Adres doğru. Vaktiyle Türkan Saylan'ın özellikle de kız çocuklarının okuyabilmesi için ve yine özellikle de en çok ihtiyaç duyulan yerlere, Kürt illerine açtığı okullardan birisi burası. Zamanla da eğitim sistemindeki değişiklikler ve iktidarın yanlış politikaları neticesinde eğitimine son veren köy okullarından birisi burası. Üstelik en çok ihtiyaç duyulan yerde.

İrem Yarpuz kolları sıvıyor hemen. Duvarcı, sıvacı, iş makinası, boya badana derken bir sürü temas kuruyor. Ülkenin pek çok yerindeki tanıdıklarına "elinizi taşın altına koyun" demek yerine "ben elimi taşın altına koydum, haydi dayanışmaya" diyor.

Tabii işler o kadar da kolay yürümüyor. İmkanlar kısıtlı ve dayanışma o kadar da hızlı ilerlemiyor. Ancak bir yandan da vakit daralıyor, zira İrem Hanım'ın derdi okulu eğitim öğretim yılına yetiştirmek. İşler hızlı ilerlemeyince de giriyor okulun inşaatına ve işçilerle birlikte konuşuyor, birlikte planlıyor. İşçiler garipsiyor ilkin, sonra köylüler ve ardından hepsi alışıyor bu duruma. Taşeron gelse eyvallahı olmayacak işçiler "İrem Hoca" geldi mi "Hoca hoş geldin bir emrin var mı" diyerek karşılıyorlar. Zor zamanları el birliği ile aşıyorlar. Her zorluğun tek tek üstesinden geliyorlar.

Ve fakat yapılan çalışmalardan rahatsız olanlara da denk geliyorlar bazen. Zaman zaman okulun eski hikayesinden, ismindeki "çağdaş" kelimesinden, Türkan Saylan'ın yaktığı aydınlanma ışığında rahatsız olan kişilere denk geliyor İrem Yarpuz. Bazıları sözleriyle bazıları ise bakışlarıyla "Bırak hocam sen bu işleri" diyor. Kimileri "daha önce de yapıldı böyle işler sonra kaderine terk edildi. Sen bugün varsın yarın yoksun. Boşuna bu emekler, hepsi ziyan olacak" diyor. Konuyu en geri noktasından ele alan köylüleri "çocuklarımız okuyacak" diyen köylülerle ikna ediyorlar. Çoğu zaman İlçe Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürü'nden de yeterli desteği görmeden yollarına devam ediyor.

Okulun yeni hali

Okul açıldıktan sonra da durmuyor tabii bu çalışmalar. Öğrencilere kıyafet, kırtasiye malzemesi, kitaplar, spor yapabilsinler diye araç ve gereçler tedarik ediliyor. Üstlelik sadece bu okul için değil. Hakkari'deki üniversite öğrencilerinden ilçedeki lise öğrencilerine kadar ne varsa ihtiyaç yetişmeye çalışıyorlar. Sonra toplayıp gençleri bir salona çağırıp alanındaki uzmanları ve profesörleri sağlık, eğitim, kadın hakları gibi bir çok başlıkta sunumlar hazırlıyorlar. Türkan Saylan'ın bıraktığı yerden ve adına yakışır bir şekilde.

İrem Yarpuz

Bugün 2 Ocak. Gündeş Köyü'ndeki Güzeldere Mezrası'nda çocuklar yeni yılın ilk eğitim günündeler. İrem Yarpuz ve dostlarının, Çukurca halkıyla beraber verdiği emekler çocukların hayallerini gerçek kılmayı sağlayacak. Köye yolunuz düşerse eğer çocukların seslerini duyabilirsiniz okul bahçesinde.