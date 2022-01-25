Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul'da görev yapmakta olan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının 25.01.2022 ve 26.01.2022 (salı-çarşamba) tarihlerinde iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına, yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir" açıklamasında bulundu. (İHA)
Hakim ve savcılar bugün ve yarın izinli sayılacak
HSK, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da görev yapan hakim ve savcıların bugün ve yarın idari izinli sayılacağını açıkladı.
Haber Merkezi