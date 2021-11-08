Hakemliği bırakma kararı alan Halis Özkahya'dan ilk açıklama

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında hakem Halis Özkahya, karşılaşmayı erken bitirip, futbolcuları soyunma odasından geri çağırarak kalan süreyi oynattığı maçta yaşananları anlattı.

Özkahya, TV100'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Futbol, spor ortamı çok çirkinleşti. Her maç öncesi, sırası ve sonrasında hakaret ve küfürler işitmekten sıkıldım. Çok severek başladığım hakemlik mesleğinden zevk almamaya başladım. Bu kaos ortamında daha fazla durmak istemiyorum. Bu ortamda hakemlik yapılmaz. Her şey ve herkes değişmesine rağmen aslında değişen bir şey yok. Değişmesi gereken sistem. Bundan dolayı bırakma kararı aldım.

Kararımdan kesinlikle dönmeyi düşünmüyorum. MHK Başkanı ile de görüştüm. Kendisi 'emin misin' diye sordu. Kararımdan emin olduğumu söyledim. Şu an için yorumculuk veya bir camiada herhangi bir görev düşünmüyorum. Birkaç ay kafamı dinledikten sonra belki de tekrardan beden eğitimi öğretmenliğine dönmek için dilekçe verebilirim."