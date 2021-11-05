Hakem maçı erken bitirdi, fark edince takımları geri çağırdı

Gaziantep Futbol Kulübü ile Kasımpaşa maçı futbol tarihine geçti.
İki takım Süper Lig'in 12. haftasında Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelirken hakem Halis Özkahya normal sürenin sonuna 9 dakika ilave etti.
Karşılaşmanın 90+5. dakikası oynanırken Özkahya maçın son düdüğünü çaldı ve maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına giderken saha görevlileri de kale direklerindeki fileleri söktü.
Taraftarlar stadı boşaltırken aradan geçen kısa süre sonra maçı erken bitirdiğini fark eden Halis Özkahya sahaya geri döndü.
Hakem heyeti ve yetkililer, kulüp idarecileriyle görüştükten sonra futbolcular maçın kalan 4 dakikasını oynamak için geri çağrıldı. Soyunma odasından dönerek sahaya çıkan futbolcular kalan 4 dakikayı rötarla oynadı.
Maç 2-0 Gaziantep Futbol Kulübü’nün üstünlüğü ile sona erdi.