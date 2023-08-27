Hakem Kurulu kamu emekçilerine zam için ikinci kez toplandı

1 Ağustos’ta başlayıp 22 Ağustos’ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti’nin 2024 ve 2025’teki kamu emekçileri zammı oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

Kamu emekçileri ver emeklilerin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun vereceği karara çevrildi. Kurulun vereceği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

Dün ilk toplantısını yapan kurul, bugün bir kez daha toplandı. Toplantıda taraflar tekliflerini sundular.

NTV’de yer alan habere göre, toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki toplantıya, akademisyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı katıldı.

Toplantıda, taraflar dinlendi önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ardından Memur-Sen yetkilileri zam oranına ilişkin kendi bakış açılarını ortaya koydu.

Heyet pazartesi günü üçüncü toplantısını yapacak.