Hakem Halil Umut Meler: Saldırıyı Emre Belözoğlu provoke etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, olayın ardından yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'nu saldırıyı provoke etmekle suçladı. Meler, "Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı müsabaka sonrası Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler olay sonrası açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'e konuşan Meler normal bir maç olduğunu, tribünlerden yana bir sıkıntının da yaşanmadığını belirterek "Maçtan sonra düdüğü çaldıktan sonra oyuncular teşekküre ve tebrik etmeye geldi. Ki bu da görünüyor zaten ekranlarda. O arada Emre Belözoğlu’nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu" dedi.

Saldırıyı beklenmeyen bir durum olarak niteleyen Meler "Bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi. Belözoğlu provoke etti. Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an. Belözoğlu, benim için 'Sakatlandığımda gülüyordu’ demişti... Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. ‘Güldüğümü ispatlasın, tamam’ dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü. Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu özür dilemedi" ifadelerini kullandı.

Belözoğlu: Meler'e sarıldım

Meler’in açıklamalarının ardından Haber Global'e konuşan Emre Belözoğlu ise “Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim" dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin ise yaptığı yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan olaylara ilişkin teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışılmasını üzülerek takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.