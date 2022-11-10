Hakan Şükür'ün gündem olan programına ilişkin yeni açıklama

Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV5, canlı yayına Hakan Şükür'ün çıkarılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

"8 Kasım 2022 tarihli 'Düşünme Vakti' programında Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında fiili bir durum oluşturularak, söz konusu program gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yayınlanan program hakkında kurum içi titiz bir inceleme başlatılmış olup inceleme sonuçlanana kadar ilgili program yayından kaldırılmıştır.

TV5 Yayın Kurulu olarak Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını, İmralı'dan gelen mektupların yayınlanmasını, çözüm sürecinde Kandil'de yapılan röportajları görmezden gelenlerin bu program üzerinden TV5'i ve camiamızı linç etme çabasını samimi, ahlaki ve vicdani bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."